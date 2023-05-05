Muslera'dan motivasyon kampı

Dolandırılma şoku yaşayan Galatasaray'ın kaptanı İstanbul'da kaldı. Motivasyon kampı yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Muslera'dan motivasyon kampı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2023 08:58
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fernando Muslera dikkat çeken bir karar aldı.

İSTANBUL'DA KALDI

Beşiktaş derbisi sonrası takıma 2 gün izin verilirken, Muslera İstanbul'da kaldı.

Galatasaray'da futbolcular tatil için İstanbul'u terk ederken, bazı isimler de yurt dışına gitti. Uruguaylı eldiven, İstanbul'da kalarak motivasyon kampı yaptı. Karagümrük ve Beşiktaş derbisindeki görüntüsüyle konuşulan Muslera'nın tekrar form tutmak adına böyle bir karar aldığı belirtildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery