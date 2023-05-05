Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fernando Muslera dikkat çeken bir karar aldı.



İSTANBUL'DA KALDI



Beşiktaş derbisi sonrası takıma 2 gün izin verilirken, Muslera İstanbul'da kaldı.



Galatasaray'da futbolcular tatil için İstanbul'u terk ederken, bazı isimler de yurt dışına gitti. Uruguaylı eldiven, İstanbul'da kalarak motivasyon kampı yaptı. Karagümrük ve Beşiktaş derbisindeki görüntüsüyle konuşulan Muslera'nın tekrar form tutmak adına böyle bir karar aldığı belirtildi.



