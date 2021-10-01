Muslera'dan Mondragon paylaşımı

Fernando Muslera Marsilya maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.Yayıncı kuruluş spikeri maç içerisinde Muslera'ya sarı kırmızılı takımın efsane kalecilerinden 'Mondragon' diye hitap etmişti. Maçın ardından Uruguayli kaleci yaptığı paylaşımda Mondragon'u etiketleyerek "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim" sözlerini kullandı.