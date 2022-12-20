Muslera'dan Lionel Scaloni'ye özel tebrik

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin zafere ulaşırken tüm dünyada kutlamalar devam ediyor.Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, finalin ardından Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'yi tebrik etti. Instagram'dan paylaşım yapan Muslera,ifadelerini kullandı.Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası kadrosunda olmasına rağmen turnuvada forma şansı bulamayan Muslera, bir dönem Lazio'da Lionel Scaloni ile takım arkadaşlığı yapmıştı.Muslera, Scaloni milli takımın başına geçtikten sonra da eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.Deneyimli file bekçisi verdiği bir demeçte,ifadelerini kullanmıştı.