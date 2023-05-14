Muslera'dan itiraf: 'Çok etkilendim'

2011 yılından bu yana Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruyan ve tam 14 kupa kazanan Uruguaylı eldiven özellikle bu sezonki performansıyla eleştiriliyordu. Fernando Muslera'nın performans düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı.



Özel bir bankanın şube müdürünün, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı soruşturma dosyasında futbolcu Fernando Muslera şikayetçi sıfatıyla ifade vermişti.



Tüm bu yaşananlardan etkilenen Fernando Muslera yakın çevresine de dert yandı. Muslera'nın, "Türkiye benim ikinci vatanım gibi... Çocuğum burada dünyaya geldi. 2011'den beri çalıştığım bir bankada bu dolandırıcılık olayını yaşamam, özellikle duygusal anlamda beni çok etkiledi. Kendisini de yakından tanıyordum. Performansım da ister istemez bu durumdan etkilendi. Benim gibi mağdur olan herkes için bir an önce bu olayın çözüme kavuşturulması gerekiyor" dediği öğrenildi.



