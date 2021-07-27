Muslera'dan Godin'e 'Beşiktaş'a gel' tavsiyesi

Beşiktaş, Diego Godin'i kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Fernando Muslera'dan İstanbul ve Beşiktaş tavsiyeleri aldığı öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Muslera'dan Godin'e 'Beşiktaş'a gel' tavsiyesi
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27 Temmuz 2021 08:28
UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-Beyazlılar Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'I, İSTANBUL'U ANLATTI

Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi. Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki yıldızın da vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.




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