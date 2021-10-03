Muslera'dan Galatasaray'da 4. dalya

Galatasaray'da Fernando Muslera, 400. maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera'dan Galatasaray'da 4. dalya
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03 Ekim 2021 19:29
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alarak sarı-kırmızılı formayla 400. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte 11. sezonunu geçiren Muslera, 2011-2012 sezonundan bu yana 322 Süper Lig, 41 UEFA Şampiyonlar Ligi, 11 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 7 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olan Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.




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