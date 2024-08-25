Muslera'dan flaş açıklama!

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, "Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera'dan flaş açıklama!
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25 Ağustos 2024 13:11
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 13:30
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Muslera, paylaşımında, "Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uruguaylı file bekçisi, Young Boys ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkan Muslera, pazar günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. Deneyimli file bekçisinin, rövanş karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

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