Muslera'dan flaş açıklama!

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Muslera, paylaşımında, "Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Uruguaylı file bekçisi, Young Boys ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkan Muslera, pazar günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. Deneyimli file bekçisinin, rövanş karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.
Muslera, paylaşımında, "Benim de korkularım, şüphelerim ve kötü günlerim var ama devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Uruguaylı file bekçisi, Young Boys ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkan Muslera, pazar günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. Deneyimli file bekçisinin, rövanş karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.