Muslera'dan eski günlerine dönüş sinyali

Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Gaziantep FK deplasmanında eldivenleri Pena'dan devralan Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük maçında Aslantepe'de de kaledeydi.



7 ŞUTUN HEPSİNİ KURTARDI



Tecrübeli file bekçisi, müthiş bir performans gösterdi. Eski günlerinden kesitler sunan Galatasaray'ın kaptanı, 75. dakikada Karagümrük'ün kazandığı penaltıda, Pesic'e izin vermedi. Topu ters elle müthiş kurtaran Muslera, 90 dakika boyunca toplamda kalesine gelen 7 şutun hepsini engellemiş oldu.



77. DAKİKADA KORKUTTU



Muslera en son Şubat 2021'deki Başakşehir maçında penaltı kurtarmıştı. Yaklaşık 13 ay sonra beyaz noktadan gelen bir şutta golü engelleyen Muslera, 77. dakikada ise topu elinden kaçırıp hata yapsa da, kaleye giden topu çizgide tuttu.



