Muslera'dan eski günlerine dönüş sinyali

Galatasaray'da uzun bir sakatlık döneminden çıkan Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçındaki performansıyla büyük alkış aldı. Uruguaylı eldiven, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamlarken, penaltıda da gole izin vermedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera'dan eski günlerine dönüş sinyali
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03 Nisan 2022 11:37
Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Gaziantep FK deplasmanında eldivenleri Pena'dan devralan Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük maçında Aslantepe'de de kaledeydi.

7 ŞUTUN HEPSİNİ KURTARDI

Tecrübeli file bekçisi, müthiş bir performans gösterdi. Eski günlerinden kesitler sunan Galatasaray'ın kaptanı, 75. dakikada Karagümrük'ün kazandığı penaltıda, Pesic'e izin vermedi. Topu ters elle müthiş kurtaran Muslera, 90 dakika boyunca toplamda kalesine gelen 7 şutun hepsini engellemiş oldu.

77. DAKİKADA KORKUTTU

Muslera en son Şubat 2021'deki Başakşehir maçında penaltı kurtarmıştı. Yaklaşık 13 ay sonra beyaz noktadan gelen bir şutta golü engelleyen Muslera, 77. dakikada ise topu elinden kaçırıp hata yapsa da, kaleye giden topu çizgide tuttu. 

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