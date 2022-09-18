Muslera'dan Emin Bayram'a destek

Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart görmesinin ardından formayı kapan Emin Bayram'ı Fernando Muslera'nın hafta boyunca motive ettiği öğrenildi.



İlk olarak Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart görünce ikinci yarıda sol stopere geçen, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan Emin Bayram, son olarak Konyaspor karşısında sürpriz bir şekilde yine 11'deydi. Kazanan takımı bozmak istemeyen Okan Buruk, 19 yaşındaki stopere yine güvendi.



Emin'i hafta boyunca motive eden ise Fernando Muslera'ydı. Uruguaylı eldivenin, Emin'in sahada kendisini rahat hissetmesi için bire bir görüşmelerde tüm tecrübelerini genç oyuncuya aktarmaya çalıştığı öğrenildi.





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