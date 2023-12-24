Muslera'dan derbi sonrası itiraf!

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muslera'dan derbi sonrası itiraf!
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24 Aralık 2023 21:22
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Muslera "Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik. Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi." dedi.

Karşılaşmayla ilgili itirafa bulunan Fernando Muslera "Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu. Böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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