Muslera'dan büyük fedakarlık! Oynamak istiyor

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, daha önce ise ayağındaki kırığa rağmen 3 ay gibi kısa bir sürede sahalara dönmüştü.
Uruguaylı file bekçisinin, erken dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Uruguaylı eldiven, iğne ile oynayabilecek duruma geldiği an Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 18 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.
Uruguaylı file bekçisinin, erken dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Uruguaylı eldiven, iğne ile oynayabilecek duruma geldiği an Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 18 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.