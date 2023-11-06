Muslera'dan büyük fedakarlık! Oynamak istiyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, iğne ile oynamak istediğini teknik heyete bildirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muslera'dan büyük fedakarlık! Oynamak istiyor
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06 Kasım 2023 12:29
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, daha önce ise ayağındaki kırığa rağmen 3 ay gibi kısa bir sürede sahalara dönmüştü.

Uruguaylı file bekçisinin, erken dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Uruguaylı eldiven, iğne ile oynayabilecek duruma geldiği an Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 18 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.

 
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