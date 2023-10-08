Muslera'dan büyük fedakarlık

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor deplasmanında iğneyle oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muslera'dan büyük fedakarlık
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08 Ekim 2023 13:38
Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da, kaleci Fernando Muslera ile ilgili gerçek ortaya çıktı...

Manchester United deplasmanında Abdülkerim Bardakcı ile çarpışan Fernando Muslera, elindeki sakatlık nedeniyle Florya'daki idmanlarda takımla çalışmadı.

İĞNEYLE OYNADI

Ağrılarına rağmen Antalya kafilesinde yerini alan Uruguaylı file bekçisi iğneyle sahaya çıktı ve kaleyi korudu.

Muslera, Antalya'da başarılı bir performans ortaya koyarken, kalesini gole kapattı. 

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