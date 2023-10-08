Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da, kaleci Fernando Muslera ile ilgili gerçek ortaya çıktı...
Manchester United deplasmanında Abdülkerim Bardakcı ile çarpışan Fernando Muslera, elindeki sakatlık nedeniyle Florya'daki idmanlarda takımla çalışmadı.
İĞNEYLE OYNADI
Ağrılarına rağmen Antalya kafilesinde yerini alan Uruguaylı file bekçisi iğneyle sahaya çıktı ve kaleyi korudu.
Muslera, Antalya'da başarılı bir performans ortaya koyarken, kalesini gole kapattı.
Manchester United deplasmanında Abdülkerim Bardakcı ile çarpışan Fernando Muslera, elindeki sakatlık nedeniyle Florya'daki idmanlarda takımla çalışmadı.
İĞNEYLE OYNADI
Ağrılarına rağmen Antalya kafilesinde yerini alan Uruguaylı file bekçisi iğneyle sahaya çıktı ve kaleyi korudu.
Muslera, Antalya'da başarılı bir performans ortaya koyarken, kalesini gole kapattı.