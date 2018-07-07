Muslera damga vurdu, Fransa yarı finalde!

URUGUAY SAVUNMASINI VARANE AÇTI

MUSLERA'NIN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

ERSUN YANAL'IN MAÇ YORUMU

"Uruguay sert savunmayı takımın her oyuncusu ile yapıyor. Savunmada İtalyan, hücumda G.Amerikalı gibiler. Özellikle Avrupa'da iyi savunma yapmasıyla bilinen A.Madrid'in iki formda ve önemli stoperiyle oynaması avantaj ve bunlara sol bek ve sağ bekte oynayan Laxalt Cacares ile sert savunma kurgusu tutuyor.

Uruguay takım halinde sert ve temaslı savunma yapıyor. Top kayıplarından sonra etkili baskılar yapıp topun arkasına çabuk geçiyorlar. Hücumda bu maç Cavani'nin olmamasından dolayı savunmadan hücuma geçişlerde Portekiz maçına göre daha etkisizler.



GIROUD'UN YÜKSEK TOP BECERİSİ

Bunun karşısında Real Madrid stoperi Varane, Barcelona stoperi Umtiti, Atletico Madridli sol bek Hernandez önlerinde Pogba ve Kante gibi İngiltere Ligi'nin en iyi önliberolarından kurulu dinamik Fransa Takımı var. Fransa genellikle oyunu Mbappe kanadından oynayıp sağ bek Pavard'ın da hücuma katılmasıyla ceza sahasına yaptıkları orta şeklinde oynuyorlar. Giroud'un yüksek top becerisini kullanma eğilimindeler.

Ofansif olarak iki takımın tartışmasız oyuncuları var ancak bu oyunculara hücumda destek veren organizasyonun içinde olan savunma ağırlıklı oyuncuların ofansif aksiyonlarının kalitesi önemli belirleyici olacak.



DURAN TOPLARIN EN ÇOK OLDUĞU DÜNYA KUPASI





Bu turnuvada ilk yarıdaki gibi sıkışan oyunların kilidi hep duran toplar oldu. Belki de duran top gollerinin sayısının en fazla olduğu Dünya Kupasını izliyor olabiliriz. Tabii bunda VAR yardımıyla verilen penaltı ve duran top sayısınında çok olması etken."

2018 Rusya Dünya Kupası çeyrek final maçındaile, Nizhny Novgorod'da karşı karşıya geldiler. Fransa, Fernando Muslera'nın büyük bir hata yapıp gol yediği karşılaşmada Uruguay'ımağlup edipyükselen ilk takım olmayı başardı.Maça iki takım da tempolu başlarken savunması ile dikkat çeken Uruguay, golü duran toptan yedi. 40. dakikada Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Raphael Varane, Uruguay savunmasının üzerinden yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderip Fransa'yı öne geçirdi.İkinci yarıya ise Fernando Muslera'nın hatası damga vurdu. 61. dakikada Galatasaraylı kaleci, Antoine Griezmann'ın uzak mesafeden sert vuruşunu karşılaşmak isterken topu içeriye çevirdi ve Fransa bu golle farkı ikiye çıkarttı. Golden sonra Muslera'nın büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.Farkı ikiye çıkartan Fransa, kalan dakikalarda tempoyu düşürürken savunması ile rakibini yaklaştırmadı. Uruguay ise sakat olan Edinson Cavani'nin yokluğunda forvette etkisiz kaldı.Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım olan Fransa, yarı finalde Brezilya / Belçika eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.