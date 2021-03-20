Muslera da çare olamıyor: 14 şutta 8 gol

Muslera, geçen sezon Rize maçında bacağı kırıldıktan sonra sahalara 20 Ocak'taki Denizli karşılaşmasıyla harika bir dönüş yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Muslera da çare olamıyor: 14 şutta 8 gol
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20 Mart 2021 11:29
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisinde kalesine 30 şut gelen Muslera, bunların sadece 3'ünde gol yedi.

Ancak daha sonra Sivas maçında 4 şuttan 2'si, Ankaragücü karşısında ise rakibin 3 vuruşundan 2'sinde top ağlarla buluştu. 3-0 kazanılan Kayseri maçında ise çerçeveyi bulan tek şutu Muslera kurtardı.

Rizespor maçında da Uruguaylı file bekçisinin kalesini gelen 6 şutun 4'ünde top filelere gitti. 



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