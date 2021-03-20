Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisinde kalesine 30 şut gelen Muslera, bunların sadece 3'ünde gol yedi.



Ancak daha sonra Sivas maçında 4 şuttan 2'si, Ankaragücü karşısında ise rakibin 3 vuruşundan 2'sinde top ağlarla buluştu. 3-0 kazanılan Kayseri maçında ise çerçeveyi bulan tek şutu Muslera kurtardı.



Rizespor maçında da Uruguaylı file bekçisinin kalesini gelen 6 şutun 4'ünde top filelere gitti.



