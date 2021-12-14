Muslera'da bağ kopma şüphesi

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın durumu bugün belli olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Muslera'da bağ kopma şüphesi
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14 Aralık 2021 09:20
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar maçın yanında tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'yı da kaybetti. Mücadelenin 80. dakikasında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan tecrübeli eldiven sakatlanarak sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.

BAĞ KOPMA ŞÜPHESİ!

Dizinde sorun olan Muslera'nın bugün MR'nın çekileceği ancak oyuncunun çok acı çektiği ifade edildi. Muslera'nın dizinde bağ kopmasından şüphelenildiği de gelen bilgiler arasında.


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