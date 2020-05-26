Muslera: 'Burak Yılmaz ve Leo Messi'

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, katıldığı bir canlı yayında sorulara ilgi çeken cevaplar verdi.Galatasaraylı Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:-Galatasaray'da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. Milli Takımda 2011 Copa America'da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.-Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.-Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.-Maşallah, lütfen, babacım, hadi abiPatricia'ya selamlar…-Muslera: Aleykümselam-İnşallah-İlk sırada basketbol. Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.-Galatasaray'da oynayan Fitipaldo yakın arkadaşım. Basketbol oynar ve izleriz.-Patirica daha iyi golf oynar-Türkiye'de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da. Dünyada ise Messi. Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz.-İkisi de milli takımda 2010 Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda maçı. 2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa maçı.