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Muslera: ''Böyle puanlar şampiyon yapıyor''

Fernando Muslera, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Muslera: ''Böyle puanlar şampiyon yapıyor''
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19 Ekim 2018 22:46
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fernando Muslera kısa bir değerlendirme yaptı.

Muslera, sakatlıkların oyunlarını etkilediğini söylerken, bu şartlarda bir puanın kötü olmadığını dile getirdi.

İşte Fernando Muslera'nın maç sonundaki sözleri...

''Erken sakatlık mutlaka oyunumuzu etkiledi. Hatta devre arasında hocamız da bize 'Yıllardır futbolun içindeyim, ilk yarıda ilk kez 3 oyuncu değiştiriyorum' diye. Bunun dışında Bursaspor'a penaltı haricinde net pozisyon vermedik. Biz de bazı şanslar bulduk ancak ne olursa olsun 1 puan 1 puandır. Böyle puanlar sizi sezon sonunda şampiyon yapıyor. Sakatlıklardan sonra 1 puan kötü diyemeyiz.''

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