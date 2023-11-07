Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 14:46

Muslera, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Muslera sakatlık mı geçirdi, son durumu nedir?

Galatasaray yarın (8 Kasım Çarşamba) Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sakatlanan sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera'nın Bayern Münih karşılaşmasında olup olmayacağı merak ediliyor. Galatasaray Muslera'yla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Peki, Muslera, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Muslera sakatlık mı geçirdi, son durumu nedir?

Muslera, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Muslera sakatlık mı geçirdi, son durumu nedir?
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Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı sorusu, çekişmeli mücadeleye saatler kala gündemde yer alıyor. Kasımpaşa karşılaşmasında sol dirseğinden sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, fedakârlık yaparak yeniden formasını giymek istiyor. Peki, Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler 
MUSLERA BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK Mİ?
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bayern Münih maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

MAÇ SAATİNDE KARAR VERİLECEK

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, antrenmana katıldı. Sağlık ekibinin durumunu takip ettiği Muslera'nın oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği kaydedildi.

Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi ise tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Allianz Arena'da yapılacak maç için akşam saatlerinde Almanya'ya gidecek.

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