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Muslera: "Ayrılmaya niyetim yok!"

Roma'nın 20 milyon Euro teklif yaptığı dedikodularının ardından yakın çevresi ile düşüncelerini paylaşan Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera, "Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve git derlerse giderim" dedi

Kaynak: Haberturk
Muslera: 'Ayrılmaya niyetim yok!'
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28 Temmuz 2018 10:57
Galatasaray formasıyla 7 sezonda 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 11 kupa kaldıran ve kaptanlığa kadar yükselen Fernando Muslera, Galatasaray'da kalmak istiyor.

Roma'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklif iddialarının ardından satılıp satılmayacağı merak konusu olan Uruguaylı file bekçisi, yeniden güzel bir hava yakalamış olan kulübünde kalmaktan yana…

İstanbul'daki yaşantısını bozmak istemeyen 'Nando', Galatasaray taraftarının kendisine olan sevgisinden de kopmak istemiyor.

Bulduğu her fırsatta futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini hatta ömrünün sonuna kadar Sarı-Kırmızılı ekipte görev almak istediğini ifade eden Muslera'nın gelen tekliflerle ilgilenmediği ve yakın çevresine "Galatasaray benim her şeyim. Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve git derlerse giderim" dediği öğrenildi.





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