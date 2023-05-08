Muslera: 'Avantajı sürdürmek istiyoruz'

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Zirvedeki yarışı değerlendiren Muslera "Dört maç kaldı. İnanılmaz önemliydi. Doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynadık. Taraftara da teşekkür etmek istiyorum. Florya'da, burada, evlerinde bize destek oluyorlar. Derbi kaybettikten sonra böyle bir atmosferde mücadele ettiğimiz için çok gururluyuz." dedi.



Açıklamalarına devam eden Muslera "Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak motive olmamızı sağlayan bir şey bu. Her zaman kazanmak için çıkıyoruz. İstanbulspor maçında da aynı şekilde oynayacağız" diye konuştu.





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