Muslera adını Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 18 maçta daha oynarsa Süper Lig'de en çok forma giyen Sarı-Kırmızılı futbolcu olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Muslera adını Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor
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09 Ekim 2024 09:54
Son güncelleme 09 Ekim 2024 09:55
Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, adını bir başka istatistikle daha Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.

2011 yılından beri Cimbom'da forma giyen kaptan Muslera, 18 Süper Lig maçında daha görev alırsa kulüp tarihinin ligde en fazla forma giyen oyuncusu olacak.

Şu anki rekor efsane kaptan Bülent Korkmaz'da bulunuyor. Bu sezon 11 maçta oynayan 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, 15 gol yerken 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 

 
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