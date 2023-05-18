Haber Tarihi: 18 Mayıs 2023 13:44 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 16:46

Müşahit başvuru: Müşahit nasıl olunur? CHP müşahit başvurusu

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında olacak. Genel seçimler kapsamında sandık müşahidi olmak isteyenler, sandık müşahidi nasıl olunur, para alır mı, görevleri nelerdir gibi soruları mercek altına aldı. Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenmektedir. İşte sandık müşahidi görev ve yetkileri...

Müşahit başvuru: Müşahit nasıl olunur? CHP müşahit başvurusu
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Seçimler öncesinde en çok araştırılan konulardan biri müşahitlerin görevi oluyor. Müşahit, seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, sandık kurulunun görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığı gibi hususları denetler. Peki, müşahit nasıl olunur? İşte müşahitlerin görev ve sorumlulukları 
MÜŞAHİT NASIL OLUNUR?
Müşahitler, ilçe başkanlıklarından aldıkları "Müşahit Belgesi" (Gözlemci Belgesi) ile sandık çevresinde bulunabilirler. Müşahit belgelerinin ilçe seçim kurulu tarafından onaylanmasına gerek yoktur. Gerekirse geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ibraz edilir.

Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler, diğer müşahitlerin belgelerinin de kontrol edildiğinden emin olmalıdır.

MÜŞAHİT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ 

MÜŞAHİT NEDİR, NE DEMEK?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.


SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Partilerin Sandık Görevlileri

İkincisi ise partilerin sandık görevlileridir. Seçime girecek olan partiler sandık görevlileri için YSK'ya başvuru yapar. Her parti her sandık için dilediği kadar üyesini görevli atayabilir. Partiler sandık görevlisi olarak belirledikleri kişileri başvuru formu ile Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir.

Herhangi bir siyasi parti üyesi olmayanlar da seçim sürecinde müşahit olarak görev alabiliyor.

Sandık Görevlisi Ücreti Ne Kadar?

2023 Seçimleri için sandık görevlisi ücreti yani YSK tarafından sandık kurulu üyelerine ve sandık başkanına ödenecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor. Sandık görevlisi ücretinin 0,433684 (memur maaş katsayısı) çarpı 2000 yani 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

Geçen seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Sandık Görevlisi Olma Şartları

Sandık görevlisi olma şartları için YSK'nın değişiklik yapma hakkı vardır. Ancak söz konusu değişiklik sadece acil durumlarla sınırlıdır. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor; T.C vatandaşı olmak, 18 yaş doldurmuş olmak, Siyasi parti üyesi olmamak ve adli sicil kaydının olmaması gibi unsurlar yer alabilir.

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