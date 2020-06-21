Müsabakada tanışan hakemler dünya evine girdi

Beraber görev aldıkları müsabakada tanışan Kayseri bölgesi futbol hakemleri Ahmet Çıtak ile Fulya Fırat dünya evine girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Müsabakada tanışan hakemler dünya evine girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2020 21:50
Birlikte görev aldıkları karşılaşmada tanışan Kayseri bölgesi futbol hakemleri Ahmet Çıtak ile Fulya Fırat evlendi.

Ahmet Çıtak, yardımcı hakem olarak görev yaptığı karşılaşmada orta hakem Fulya Fırat ile tanıştı.

Bir süre önce nişanlanan çift, Sarıoğlan Belediyesi'nde nikahlarının kıyılmasıyla dünya evine girdi.

Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karşılaşmada başlayan tanışıklığımıza bugün nikah kıyarak son noktayı koyduk, mutluyuz." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için