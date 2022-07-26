Musa Nizam, Isparta 32 Spor ile anlaştı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.



Teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getiren Isparta ekibi, son olarak Kocaelispor forması giyen Musa Nizam ile anlaşmaya vardı.



MUSA NİZAM İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK



31 yaşındaki futbolcu, Isparta ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak. İmzaların 29 Temmuz Cuma günü atılacağı öğrenildi.



Son olarak Kocaelispor forması giyen Musa Nizam, Akhisaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Denizlispor formalarını da terletmişti. Musa Nizam stoper mevkisi dışında sol bekte de oynayabiliyor.





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