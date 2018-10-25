Musa Aydın: 'Madalya alamadığımız için çok üzgünüz'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Güreş Şampiyonası'na milli takımın kötü başladığını belirterek, ''Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünden hareketle uyarıları aldık. Türkiye'ye dönünce doğrusu neyse onu yapacağız.'' dedi.Musa Aydın, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Milli takımın şampiyonaya kötü başladığını, serbest stilde en az dört madalya hedeflediklerini ama bunun gerçekleşmediğini ifade eden Başkan Aydın, ''Taha'dan şampiyonluk ve Soner Demirtaş'tan madalya bekliyorduk. Madalya alamadığımız için üzgünüz. Süleyman Atlı ve Fatih Erdin'den de çıkış bekliyorduk. Bu iki sporcumuz üzerine düşeni de yaptılar. '' diye konuştu.Türkiye'ye dönünce şampiyonanın değerlendirmesinin yapılacağını ve gerekli adımların atılacağını kaydeden Aydın, ''Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünden hareketle uyarıları aldık. Türkiye'ye dönünce doğrusu neyse onu yapacağız. Sistemli bir çalışma ile sporcularımızı olimpiyatlara hazırlayacağız. Bunun sonucunda da olimpiyatlarda büyük başarıya imza atacağımıza inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.Grekoromen güreş milli takımında da çok önemli milli sporcuların yer aldığına ve bu sporculardan başarı beklediklerine dikkat çeken Başkan Aydın, şunları kaydetti:''Takımımızda geçmişte ülkemizi başarıyla temsil etmiş Ekrem Öztürk, Atakan Yüksel, Emrah Kuş, Metehan Başar ve Rıza Kayaalp gibi sporcularımız var. Rıza Kayaalp gerçekten büyük bir sporcu. Kendisinden burada madalya bekliyoruz. Ülkemizi burada başarıyla temsil edeceklerini ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceklerine inanıyorum.''Milli takımının 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gerektiği gibi hazırlanacağını vurgulayan Aydın, ''Olimpiyatlara iki yıl var, bu bize çok büyük ders oldu. Türkiye'ye döndükten sonra olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Dünyanın en iyi güreş takımı haline gelerek ülkemizi Tokyo'daki olimpiyatlarda en iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.Başkan Aydın ayrıca, Evin Demirhan'ın sakatlığından dolayı turnuvada mücadele edemediğini ama Türkiye'de tedavisinin tamamlanmasının ardından olimpiyatlara hazır hale geleceğini ve ülkesini başarıyla temsil edeceğini söyledi.