Murray'a Avustralya Açık'ta özel davetiye geldi

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye (wildcard) ile katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murray'a Avustralya Açık'ta özel davetiye geldi
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27 Aralık 2020 18:47
Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye (wildcard) ile katılacak.

Turnuva direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tenisçinin organizasyonda yer alacağını belirterek, "Andy'ye kollarımızı açarak Melbourne'e 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2019'daki Avustralya Açık'ın ardından kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve uzun süre kortlardan uzak kalmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 3 hafta ertelenen 2021 Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.



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