Murray: "Ukrayna'daki çocukların barışa ihtiyacı var"

Britanyalı tenisçi Andy Murray, bu yıl turnuvalardan kazanacağı tüm parayı Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklara bağışlayacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murray: 'Ukrayna'daki çocukların barışa ihtiyacı var'
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09 Mart 2022 11:03
Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, bu yıl turnuvalarda kazanacağı para ödüllerinin tamamını Ukrayna'da savaşa maruz kalan çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna'da çocukların çok zor durumda kaldığını hatırlatarak, "Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen 7,5 milyonun üzerinde çocuk var. Orada küçük yaştaki çocuklar için gereken sağlık malzemelerinin temininde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) adına çalışmalar yürütüyorum." ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocukların eğitim ihtiyaçları ve hasar gören okulların yeniden inşa edilmesi için gereken çalışmaların öneminden bahseden Murray, "Bu yıl turnuvalardan kazanacağım tüm para ödüllerini çocuklara bağışlayacağım. Ukrayna'daki çocukların barışa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda iki kez altın madalya elde eden tek erkeklerin eski dünya 1 numarası Murray, UNICEF'te Büyük Britanya'nın barış elçiliği görevini üstleniyor.

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