Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in Denver Nuggets'a takas edilme senaryosunun pek ihtimal dahilinde olmadığı iddia edildi.



LaVine takası ile ilgili bazı spekülasyonlara rağmen, Nuggets'ın Bulls yıldızını kovalamasının olası gözükmediği öne sürüldü.



The Denver Post'tan Bennett Durando, Jamal Murray'nin son dönemdeki etkili oyunu sayesinde Denver'ın yükselişte oluşunun, buna benzer bir hamleyi daha az öncelikli hale getirdiğini açıkladı.



Bu sezon maç başına ortalama 24 sayı, 4,9 ribaund ve 4,5 asist kaydeden LaVine, en çok aranan takas hedeflerinden biri olarak ortaya çıktı. 29 yaşındaki guard, beş yıllığı 215 milyon dolarlık anlaşmasının üçüncü yılında bulunuyor ve bunun da takas görüşmelerini zorlaştırabileceği düşünülüyor.



