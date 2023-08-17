Denver Nuggets guardı Jamal Murray'nin gelecek sezon için kendini toparlamak amacıyla bu yaz FIBA Dünya Kupası'na katılmayacağı bildirildi.



2023 FIBA Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı'nda oynamama kararı alan Murray, bunun sebebi olarak ise geçen sezonki uzun NBA şampiyonluğu maratonundan sonra kendisini toparlama ihtiyacını gösterdi:



"Antrenman kampına geldiğimde, uzun ve zorlu bir sezonun ardından vücudumun nasıl tepki vereceğini ve Dünya Kupası için fiziksel anlamda gereken en üst düzeyde mücadele edip edemeyeceğimi görmek istemiştim.



Sağlık ekibine ve takıma danıştıktan sonra, ek iyileşme sürecinin gerekli olduğunu anladık ve turnuvaya katılmamak gibi zor bir karar vermek durumunda kaldım. Kanada'yı olimpiyatlarda temsil etmek hala bir hayalim ve bu hedefe giden yolda, her adımda takımı destekleyeceğim."



Kanada, Dünya Kupası'nda H Grubu'nda ilk maçını Fransa'ya karşı oynayacak. H Grubu'nda NBA yıldızı Kristaps Porzingis'in olmadığı Letonya ve Lübnan da yer alıyor.



