Murray: "Oyunum konuşsun istiyorum"

Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, NBA'e nasıl uyum sağladığını paylaştı.



Murray, kendi sözleriyle, insanlarla çok konuşan veya etkileşim kuran tipte bir insan değil. Bunun yerine, oyunun kendisi adına tüm konuşmayı yapmasına izin vermeyi tercih ediyor:



"Kanada'dan, yani farklı bir ülkeden geldiğimden ötürü yalnız olduğum için, bu şekilde alışabildim. Beni ifade etme işini basketbola bırakıyorum. Beni tanıyan ya da benimle konuşan pek kimse olmuyor, onlara pek zaman ayırmıyorum. Ama beni sahada gördüğünüzde ve iyi oynadığımda, beni en çok mutlu eden şey bu oluyor."



