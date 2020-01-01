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Murray, Jordan ile ilk tanıştığı an için: "Heyecandan titriyordum..."

Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, efsane oyuncu Michael Jordan ile ilk kez tanıştığı anda neler hissettiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, efsane oyuncu Michael Jordan ile ilk kez tanıştığı anda neler hissettiğini anlattı.

NBA yıldızlarının etrafında olmaya alışmış olan NBA oyuncuları veya genç oyuncu adayları bile, Jordan'la ilk kez tanıştıklarında çoğu zaman donup kalıyor ve Murray de bu kuralın istisnası değildi.

Murray, yakın zamanda muhabir Ashley Nevel ile, MJ'i ilk kez şahsen gördüğü andan bahsetti:

"Onunla Durham Classic'te tanışmıştım… heyecandan titriyordum. Elini sıkmıştım, bizimle konuşmuştum… Birini uzaktan tanıdığınızda ve onun hakkında bazı şeyler bildiğinizde, henüz o kişiyle tanışmadan bile önce medyanın bir insan hakkında nasıl bir imaj oluşturabildiğini görmek, çok çılgınca bir durum.

Tanışma şansım olduğunda, düşündüğümden çok farklı olduğunu görmüştüm. Gözleri çok karanlıktı ve o rekabet gücünü görebiliyordunuz... İlk kez böyle bir yıldız karşısında donakalmıştım."


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