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Murray: "Denver ile şampiyonluğu kazanabileceğimizi biliyoruz"

Denver Nuggets guardı Jamal Murray, Nuggets'ın bu sezon şampiyonluğu kazanabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets guardı Jamal Murray, Nuggets'ın bu sezon şampiyonluğu kazanabileceğini söyledi.

NBA, hem ligin Yönetim Kurulu hem de NBPA tarafından bu hafta onaylanan bir teklifle ilerlemeyi planlıyor ve 2019-20 sezonunu sadece 22 takımın playofflara gitmeden önce, birkaç normal sezon maçı oynamaya gelerek devam etmesini planlıyor.

Murray için bu, bir şampiyonluğun görüş alanlarında olduğu anlamına geliyor.

"Şampiyonluğu kazanabileceğimizi biliyoruz. Ben ve Joker (Nikola Jokic) bu süre boyunca Denver'da çalışıyorduk."

"Neden kazanamayalım? Yeniden yapılandığımız günden bu yana her yıl, en iyi takımlardan biri olduğumuzu kanıtladık. İyi takımları istikrarlı bir şekilde yendik. Portland'a kaybetmemeliydik (geçen yıl konferans yarı finallerinde). Bu daha çok bizim deneyimsizliğimiz ve onların iyi bir takım olmasından ötürüydü. Ancak elimizden gelenin en iyisini yaparsak, yedi maçlık bir seride bizi yenebilecek bir takım olduğunu düşünmüyoruz."

NBA'e Temmuz ayı sonunda devam edecek olan Nuggets, Batı Konferansı'ndaki en iyi üçüncü dereceyi elinde tutuyor ve şu anda playoffların ilk turunda Luka Doncic ve Dallas Mavericks ile eşleşecek olarak gözüküyor.


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