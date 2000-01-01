Murray, bubble'daki harika performansının sırrını paylaştı!

Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray, Los Angeles Lakers ile Batı Konferansı Finalleri serisi öncesinde, Nuggets hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Nuggets'ın yıldızı, Denver'ın bubble'daki başarısı için takım içi kimyanın ne kadar önemli olduğunu The Athletic'ten Sam Amick'e şöyle açıkladı:



"Bu durum, bu ligdeki ayrı bir şey diyebilirim. Balonda izleyici yok, bu yüzden takımlara bakıyorsunuz. En iyi takımlar kimler? Birlikte en iyi kim oynuyor? İşini en çok kim birlikte yapıyor? En iyi kim karşılık verebiliyor? İlk yumruğu kim vurabiliyor? Kim bir arada kalabiliyor? Kim çöküyor?



Bu yüzden izleyiciler olmamasının büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Takımların aslında nasıl olduğunu herkese gösteriyor. Ve Clippers'ta çok yetenekli oyuncular var. Ama Miami'ye baktığınızda, ki Miami en iyilerinden biri, ligdeki herhangi birine sorarsanız, Miami'nin en iyi takımlardan biri olduğunu söyleyecektir.



Bunu bu yılki playofflarda görüyorsunuz. Boston da en iyi takımlardan biri. Biz de en iyi takımlardan biriyiz. Sahaya çıkıyoruz ve ısındığımızda, bunu gösteriyoruz."



JAMAL'IN SIRRI: UYKU!



Jamal ayrıca, maçlara hazırlık açısından son zamanlarda kendisi için neyin değiştiği sorulduğunda, oldukça açık bir cevap verdi: Uyku zamanı:



"Maçlardan önceki gecelerde 12 ya da 1 civarında yatarım, dokuz ya da 10 gibi uyanırım ve sonra şut idmanından sonra yaklaşık beş saat daha uyurum. Bubble'da bu şekilde oldu. Normal zamanlarda da, maçlardan iki saat önce uyurum. Ama geceleri de iyi uyurum. Lakin basketbol için buradaysam, basketbol oynayacağım demektir."



Murray, Clippers süperstarı Paul George'un bubble'daki zihinsel sağlık sıkıntıları konusunda haklı olduğunu ekleyerek, oyuncuların zaman zaman kapana kısılmış hissettiğini iddia etti:



"Ruh sağlığı sıkıntısı gerçek bir şey ve ben de bunu görebiliyordum. 'Bazen hapiste gibi hissediyorum' dediğiniz zamanlar oluyor. Ama geri dönüp oyununuza bakıyorsunuz, iyi bir antrenman yapıyorsunuz, arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz, ki onlar kardeşim gibidir, hepsi yardımcı oluyor ve her şey yolunda gidiyor."



Murray ve Nuggets, şimdiye dek olasılıklara meydan okudu ve şimdi 2009'dan bu yana ilk kez Konferans Finallerinde oynayacak. 1. maç ise Cuma günü oynanacak.



