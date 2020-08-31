Murray, 50 sayılık performansı için: "Bu ayakkabılar bana hayat veriyor"

"400 YILDIR SAVAŞIYORUZ"

Denver Nuggets'ın Utah Jazz karşısında dün gece aldığı 119-107 galibiyetinin - ve son üç maçtaki ikinci 50 sayılık performansının ardından - Jamal Murray, saha dışında yaşadığı duyguları, geçtiğimiz haftaki başarılı skor performanslarına nasıl aktarabildiğini anlattı.Murray, Nuggets ve Jazz arasındaki seriyi 7. maça zorlayan dün geceki 50 sayılık performansı sonrası, verdiği röportajda duygulandı.23 yaşındaki yıldız, bu yılın başlarında polis vahşetinin iki yüksek profilli kurbanı olan George Floyd ve Breonna Taylor'ı, spor ayakkabılarında gösterme kararına atıfta bulunmuştu:ESPN Stats & Info'ya göre, Murray dün gece attığı 50 sayı ile, 4. maçtan bu yana toplam 142 sayıya ulaştı ve üç maçlık bir playoff döneminde en çok sayı üreten üçüncü oyuncu olmayı başardı.Bununla birlikte, Murray'nin odak noktası, bireysel performansından uzak görünüyordu; Kanadalı yıldız, daha büyük olan toplumsal meselelere değinmişti.Murray, toplumun sosyal adaletsizlikleriyle ilgili şunları söyledi:NBA'in başlangıçta Çarşamba ve Cuma günleri arasında planladığı maç listesi, 23 Ağustos'ta Wisconsin'de Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından oyuncular oynamamaya karar verdikten sonra, ertelenmişlerdi.Lig paydaşları ile platformlarını en iyi şekilde nasıl kullanacakları konusunda çok sayıda oyuncu liderliğindeki toplantı ve tartışmalardan sonra, NBA oyuncuları Cumartesi günü sezona devam ettiler.Jamal'ın dün geceki performansı ise şu şekildeydi: