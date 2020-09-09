Muriqi'nin transferi, Tisserand ve Visca'ya kaynak olacak!

Fenerbahçe'de önümüzdeki iki gün içinde yaşanması beklenen gelişmeler, yeni transferlerin de yolunu açacak.



Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar bonservisi elinde olan isimlere imza attırdı, sadece Lemos için 1.5 milyon Euro ödeme yapıldı. Yönetim, son dönemde önceliği yeni kaynak yaratmaya verdiği için transferde frene basmıştı. Muriç'in satışından elde edilecek gelirin bir bölümü yeni yıldızlar için harcanacak. Her konuda anlaşma sağlanan İsrailli forvet Eran Zahavi, patlayacak ilk bomba olabilir.



Tüm şartlar zorlanacak



Sarı-Lacivertliler, Marcel Tisserand için de Wolfsburg ile 2.5 milyon Euro'ya el sıkıştı. Kongolu da kısa süre içinde İstanbul'a gelebilir. Taraftarların heyecanla beklediği isim ise Edin Visca. Muriç transferinden elde edilecek gelir sayesinde Emre Belözoğlu, Boşnak yıldız için yapılacak pazarlığa takasın yanı sıra para teklifi yaparak oturabilecek. Visca'ya Çubuklu forma giydirilmesi için şartlar sonuna kadar zorlanacak.



