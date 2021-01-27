Muriqi'nin golü yetmedi, Lazio kupaya veda etti

İtalya Kupası'nda çeyrek final maçında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Maçı 3-2 kazanan Atalanta, yarı finale çıkan takım oldu.



Maçta Atalanta'nın golleri; 7. dakikada Djimsiti, 37. dakikada Malinovsky ve 57. dakikada Miranchuk'tan geldi. Lazio'nun golleri ise 17. dakikada eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve 34. dakikada Acerbi'den geldi.



Atalanta 54. dakikada Palomino'nun kırmızı kart görmesi sonrası maçın kalan bölümünü 10 kişiyle oynadı.



Atalanta'da Zapata 67. dakikada penaltı kaçıran isim oldu.



İki takım 31 Ocak günü bu kez Serie A'da karşı karşıya gelecek.



