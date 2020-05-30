Muriqi'den Fenerbahçe'ye 'Kosovalı golcü' önerisi

Yıldız forvet, Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Elba Rashani'yi tavsiye etti. Norveç'te Odds forması giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesi sene sonunda bitiyor.

Haber; Akşam
Muriqi'den Fenerbahçe'ye 'Kosovalı golcü' önerisi
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30 Mayıs 2020 11:34
Vedat Muriç, sergilediği başarılı performansla Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş transferi oldu.

Kosovalı forvet, 28 resmi maçta 15 gol atıp, 4 asist yaptı. Muriç, bu formuyla Avrupa'dan birçok takımı peşine taktı. Fenerbahçe, satılması halinde yıldız forvetten ciddi bir bonservis geliri elde edecek. Vedat Muriç, takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da Sarı-Lacivertliler'e bir oyuncu önerisinde bulundu: Elba Rashani... İsveç doğumlu Kosovalı futbolcu, Norveç'in Odds takımında forma giyiyor.

Piyasa değeri 500 bin Euro

Rashani, her iki kanadın yanı sıra forvette oynayabiliyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Muriç, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan milli takım arkadaşının Fenerbahçe'ye kolayca uyum sağlayıp, önemli katkı vereceği görüşünde. Rashani'nin sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması, çok daha düşük bir maliyetle transfer edilmesini sağlayabilir.

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