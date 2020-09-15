Muriqi: 'Yaşattığınız sevgi için teşekkürler'

Fenerbahçe'nin 17,5 milyon eurosu peşin olmak üzere 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesaj yolladı."Fenerbahçe'ye gelirken çok büyük bir kulübün kapısından içeri girdiğimi biliyor, göreceklerimin neler olacağına dair tahminler yapıyordum. Ancak birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin içinde, beklediğimden daha büyük bir sevgiyle karşılaştım. Bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Milyonlarca taraftarımızla unutulmaz anlar yaşadım.Şimdi yeni bir maceraya başlarken, yeni hedeflere koşarken sizlerin sevgisi her zaman gücüm ve destekçim olacak. Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve tüm kulüp personelinin yanı sıra büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim.Yaşatmış olduğunuz eşsiz sevgi ve benzersiz duygular için çok teşekkür ederim.Hoşçakalın..."