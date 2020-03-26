Fenerbahçe'de takıma koronavirüs testi yapılırken, bir oyuncu ve kulüp çalışanında Covid-19 bulgularına rastlanıldığı açıklandı.Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, iki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını açıkladı.Sosyal medyadan açıklama yapan Canatar, "Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in covid-19 testleri negatif çıkmıştır." ifadelerinİi kullandı.