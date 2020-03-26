Muriqi ve Serdar Aziz'in testleri negatif

Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

, Fotoğraf; AA
Muriqi ve Serdar Aziz'in testleri negatif
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26 Mart 2020 04:52
Fenerbahçe'de takıma koronavirüs testi yapılırken, bir oyuncu ve kulüp çalışanında Covid-19 bulgularına rastlanıldığı açıklandı.

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, iki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Canatar, "Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in covid-19 testleri negatif çıkmıştır." ifadelerinİi kullandı.



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