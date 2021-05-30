Muriqi transferinde Fenerbahçe'nin 2 Alman rakibi var

Lazio'da beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi'in transferi konusunda Fenerbahçe'nin yanı sıra 2 Alman kulübünün teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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Muriqi transferinde Fenerbahçe'nin 2 Alman rakibi var
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30 Mayıs 2021 10:00
Fenerbahçe'de yeniden gündeme gelen Vedat Muriqi transferinde rakipleri olduğu iddia ediliyor.

İtalyan basını Vedat Muriqi'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio'ya teklif yapması beklenen iki kulübün daha olduğu belirtildi. Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un da Lazio'ya Muriqi ile ilgili teklif vereceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan bir diğer iddiaya göre ise Lazio'nun Vedat Muriqi'i bonservisi ile yollamak istediği ancak özellikle Alman kulüplerinin kiralam formülünü düşündüğü ifade ediliyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı.

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