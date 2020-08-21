Muriqi transferi karıştı! İki İtalyan daha devrede...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin geleceği yılan hikayesine döndü. Lazio ile anlaşması beklenen Kosovalı forvet için son olarak Sarı-Lacivertlilerden bir yalanlama gelmişti.



Bu yalanlama açıklamasının sebebi olarak; Lazio kulübünün görüşmeler sürecinde sergilediği tavır olduğu iddia ediliyor.



ROMA VE MILAN DEVREDE



Buna rağmen Muriqi için talipler birbiri ardına geliyor. Oluşan gerilim sonrası, Lazio'nun ezeli rakibi Roma devreye girdi. Başkent ekibi, gelecek günlerde oyuncu için harekete geçecek. Roma'ya ek olarak bir diğer İtalyan ekibi Milan da, Muriqi'nin gitmek isteyeceği bir adres olabilir.



Transfer ile ilgili son durumda ise, Lazio halen 25 yaşındaki forvet için favori konumunda bulunmaya devam ediyor.



