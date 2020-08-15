Muriqi sonrası forvet adayı Premier Lig'den

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında son olarak gündeme gelen isim Iheanacho oldu.

Haber; Sabah
Muriqi sonrası forvet adayı Premier Lig'den
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15 Ağustos 2020 13:01
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin tamamlanma aşamasında olduğunu duyuran İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcünün yerine Leicester'ın Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katabileceğini yazdı.

24 yaşındaki oyuncunun kiralık veya bonservisiyle alınabileceği duyuruldu.

Ağustos 2017'de Manchester City'den Leicester'a transfer olan Nijeryalı golcü, geçtiğimiz sezon 20 Premier Lig maçına çıkarken 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Iheanacho'nun Haziran 2022'ye kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunuyor.



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