Muriqi oynadı, Juventus 90+5'te yıkıldı

Serie A'da 7. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Juventus kozlarını paylaştı.Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Juventus, 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçerken 90+5'te Felipe Caicedo skoru belirledi.Lazio'da Vedat Muriqi maça 11'de başlarken 54 dakika sahada kaldı ve yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. A Milli oyuncumuz Merih Demiral ise 90 dakika oynadı.Koronavirüsü yendikten sonra Spezia ağlarına iki gol bırakan Cristiano Ronaldo, Lazio'yu da boş geçmeyerek ligde oynadığı 5 maçta 6 gole ulaştı.Alınan bu sonun ardından Lazio 11 puana çıktı. Juventus 13 puana yükselerek yenilmezliğini sürdürdü.Ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Juventus sahasında Cagliari'yi konuk edecek.