Muriqi oynadı, Juventus 90+5'te yıkıldı

Serie A'da 7. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Juventus kozlarını paylaştı.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Juventus, 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçerken 90+5'te Felipe Caicedo skoru belirledi.
Lazio'da Vedat Muriqi maça 11'de başlarken 54 dakika sahada kaldı ve yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. A Milli oyuncumuz Merih Demiral ise 90 dakika oynadı.
RONALDO GOLLERE DEVAM DİYOR
Koronavirüsü yendikten sonra Spezia ağlarına iki gol bırakan Cristiano Ronaldo, Lazio'yu da boş geçmeyerek ligde oynadığı 5 maçta 6 gole ulaştı.
Alınan bu sonun ardından Lazio 11 puana çıktı. Juventus 13 puana yükselerek yenilmezliğini sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Juventus sahasında Cagliari'yi konuk edecek.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Juventus, 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçerken 90+5'te Felipe Caicedo skoru belirledi.
Lazio'da Vedat Muriqi maça 11'de başlarken 54 dakika sahada kaldı ve yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. A Milli oyuncumuz Merih Demiral ise 90 dakika oynadı.
RONALDO GOLLERE DEVAM DİYOR
Koronavirüsü yendikten sonra Spezia ağlarına iki gol bırakan Cristiano Ronaldo, Lazio'yu da boş geçmeyerek ligde oynadığı 5 maçta 6 gole ulaştı.
Alınan bu sonun ardından Lazio 11 puana çıktı. Juventus 13 puana yükselerek yenilmezliğini sürdürdü.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Juventus sahasında Cagliari'yi konuk edecek.