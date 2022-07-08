Muriqi'nin transferi iptal oldu!

Lazio'da forma giyen ve Club Brugge'ye imza atmak için Belçika'ya giden Vedat Muriqi için sürpriz bir gelişme yaşandı.



Muriqi'nin resmi imzası beklenirken, transfer iptal oldu. Belçika ekibinin, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesine rağmen 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçtiği ifade edildi.



Bu gelişmenin ardından Vedat Muriqi'nin, Lazio'ya dönmesi ve transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.





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