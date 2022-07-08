Muriqi'nin transferi iptal oldu!

Vedat Muriqi'nin, Club Brugge'ye transferinin iptal olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Muriqi'nin transferi iptal oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2022 22:01
Lazio'da forma giyen ve Club Brugge'ye imza atmak için Belçika'ya giden Vedat Muriqi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Muriqi'nin resmi imzası beklenirken, transfer iptal oldu. Belçika ekibinin, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesine rağmen 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçtiği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Vedat Muriqi'nin, Lazio'ya dönmesi ve transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ