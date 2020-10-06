Muriqi, milli maçlarda da olmayacak

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Kovid-19'a yakalanması sonrası Kosova'nın milli maçlarını da kaçıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler
Muriqi, milli maçlarda da olmayacak
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06 Ekim 2020 19:39
Fenerbahçe'den Lazio'ya yüksek bir bedelle transfer olan ama Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle henüz yeni kulübünde formayla tanışamayan Muriqi, bu kesz sakatlığı nedeniyle milli maçlarda olmayacak.

Ağustos ayında yaşadığı sakatlık devam eden Muriqi, Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve Slovenya maçlarını kaçıracak.

26 yaşındaki forvet, 23 kez Kosova Milli Takımının formasını terletti. Muriqi, bu maçlarda ülkesi adına 8 gol kaydetti.



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