Muriqi Mallorca'ya iner inmez açıklama yaptı

Real Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, İspanya'ya iner inmez ilk açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Muriqi Mallorca'ya iner inmez açıklama yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2022 01:07
Lazio'dan ayrılarak La Liga ekiplerinden Mallorca'yla anlaşan Vedat Muriqi İspanya'ya ulaştı.

Uçaktan iner inmez İspanyol IB3'e açıklamalarda bulunan Muriqi, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla antrenmanlara çıkmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Mallorca'da 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak oynayacağı ve 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da İspanyol ekibinde olacağı belirtiliyor.

Vedat Muriqi 2020 Eylül'ünde Fenerbahçe'den Lazio'ya 19 milyon euroya transfer olan Kosovalı oyuncu İtalyan ekibiyle çıktığı 49 maçta 2 gol 2 asist üretti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.