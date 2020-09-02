Murillo yeniden G.Saray gündeminde

Sezon başında ve devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen Jeison Murillo konusunda yeniden nabız yoklandığı belirtiliyor.



İtalyan basınında yer alan haberlerde Kolombiyalı stoper Jeison Murillo'nun devre arasında gittiği Celta Vigo'dan geri döndüğü ve yeni sezonda da farklı bir takımda oynamasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.



Murillo konusunda istekli takımlar arasında Galatasaray ile birlikte İtalya'dan Fiorentina, İspanya'dan Cadiz Alaves ve Real Sociedad'ın olduğu da yazılanlar arasında.



1992 doğumlu oyuncu Celta Vigo'da 18 maça çıkmış ve bu maçların 17'sinde ilk 11 oynamıştı.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın Sampdoria'dan kiralamaya çalıştığı Murillo konusunda yaptığı girişimler sonuçsuz kalmış ve kariyerinde Barcelona - Inter gibi takımlarda da oynayan Kolombiyalı'nın La Liga'yı tercih ettiği belirtilmişti.



