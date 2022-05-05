Muratti sigara fiyatı 2022 (5 Mayıs 2022)

Türkiye'de sigara fiyat listesi resmi olarak açıklandı. Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Camel sigara fiyatları her yıl içinde 2 kez zamlanıyor ve yeni fiyatların neler olacağı merakla araştırılıyor. Ülkemizde bir çok farklı marka sigara satılıyor. Satılan sigaralar ücreti karşılığında satın alınarak tüketici ile buluşuyor. Sigara içenler kadar sigarayı bırakmakı isteyenler de bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için yapılan uyarılar dikkate alınarak uygulanmaya çalışılıyor.
İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2022
Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. Sigara fiyatlarına zam geldi. Zam gelen sigara üreticisi grubu tarafından 2 Türk Lirası zam yapıldığı belirtildi. Buna göre en ucuz sigara 23,5 Türk Lirası olurken en pahalı sigara 29,5 Türk Lirası olarak belli oldu.
Marlboro Edge 27.00 TL
Marlboro Edge Blue 27.00 TL
Marlboro Edge Sky 27.00 TL
Marlboro Touch Blue 28.00 TL
Marlboro Touch Grey 28.00 TL
Marlboro Touch White 28.00 TL
Marlboro Red 29.00 TL
Marlboro Touch 29.00 TL
Parliament 29.50 TL
Parliament Midnight Blue 28.5 TL
Muratti 27.00 TL
Muratti Blu 26.00 TL
Lark 26.00 TL
Chesterfield 25.50 TL
L&M 25.50 TL
IMPERIAL TOBACCO
Davidoff Slims 25 TL
Davidof 25 TL
Davidoff C Line Blue 22 TL
Bianca 23 TL
Polo 21.5 TL
West 21 TL
West Grey SL 22 TL
Imperial Classic Red SL 22.00 JAPAN TOBACCO
Winston Slender Dark Blue & Deep Blue 22 TL
Winston Slender 22 TL
Winston Dark Blue & Deep Blue 22 TL
Winston 23 TL
Winston Xsence Black & Gary 24 TL
Camel Slender 21.5 TL
Camel 22 TL
LD 21.5 TL
Monte Carlo 21.5 TL
Monte Carlo Slender 21.5 TL BRITISH AMERICAN TOBACCO
Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch 22 TL
Kent D-Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long 22 TL
Kent Blue, Grey, White 23 TL
Kent Slims Black, Grey 25 TL
Rothmans 21.5 TL
Tekel 2000 21.5 TL
Tekel 2001 21.5 TL
Viceroy 22 TL
Pall Mall 22.00 TL
Samsun 22.00 TL
Maltepe 22.00 TL
2022 MARLBORO FİYATI
Marlboro Red: 25 TL
Marlboro Touch (Light): 25 TL
Marlboro Edge 23 TL
Marlboro Touch çeşitleri: 24 TL PARLIAMENT SİGARA FİYATI 2022
Parliament 25,50 TL
Parliament Midnight Blue 24.50 TL SON DAKİKA | ÖTV'DE ARTIŞ YÜZDE 47!
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLACAK?
Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı yüzde 47,39 oldu. Artış oranının fiyatlara yansıyıp yansımaması Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak. Aksi bir karar alınmadığı sürece sigarada asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a çıkacak. Buna göre bir paket sigara en az 22,85 TL'ye satılabilecek. 2022 GÜNCEL MARLBORO FİYATLARI
Marlboro Touch Blue Fiyatı 20 TL
Marlboro Touch Gray Fiyatı 20 TL
Marlboro Touch White Fiyatı 20 TL
Marlboro Red Fiyatı 20 TL
Marlboro Touch Fiyatı 20 TL
Marlboro Edge Fiyatı 19 TL
Marlboro Edge Blue Fiyatı 19 TL
Marlboro Edge Sky Fiyatı 10 TL KENT FİYATLARI
Kent Blue Fiyatı 18,00 TL
Kent Gray Fiyatı 18,00 TL
Kent White Fiyatı 18,00 TL
Kent D Range Grey Fiyatı 18,00 TLKent D Range Blue Fiyatı 18,00 TL
Kent N Range Black Fiyatı 21,00 TL
Kent N Range Gray Fiyatı 21,00 TL İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2021
Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021 DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi. SİGARA BIRAKMA YOLLARI
Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.
Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.
Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.