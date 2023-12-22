Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile sözleşme yeniledi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen'in sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Çokşen ile sözleşme yeniledi
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22 Aralık 2023 16:24
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için başantrenörümüz Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledik ve yeni sezon transfer çalışmalarını başlattık. Başantrenörümüz Gökhan Çokşen'e yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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