Muratbey Uşak Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

03 Mart 2018 03:59
Muratbey Uşak Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

MURATBEY UŞAK-BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında oynanacak Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan maçı naklen yayınlanacak.

3 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de oynanacak maç, NTV Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan maçı 3 Mart Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren  NTV Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta mücadeleleriyle devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

3 Mart Cumartesi:

13.00 Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.15 Trabzonspor-Banvit (Hayri Gür)

4 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Giresun 19 Eylül)

19.30 Eskişehir Basket-Gaziantep Basketbol (Anadolu Üniversitesi)

5 Mart Pazartesi:

19.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Mart Cumartesi:

14.00 Adana ASKİ-Bornova Beckerspor (Adana Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Abdullah Gül Üniversitesi-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

4 Mart Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)

14.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

15.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

3 Mart Cumartesi:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Akhisar Belediyespor (Caferağa)

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-OGM Ormanspor (Beylikdüzü)

15.00 Petkim Spor-Düzce Belediyespor (İzmir ENKA)

16.00 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Ankara DSİ (Ankara)

17.00 Antalyaspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Antalya)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Sigortam.net Bakırköy Basket (Bursa Atatürk)

4 Mart Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Yalova Group Belediye (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Selçuklu Belediyespor-Karesispor (Selçuklu Belediyesi)

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